Gignac se verrait bien poursuivre aux Tigres à l’issue de sa carrière

Une fin de carrière aussi belle que celle de Mathieu Valbuena.

Encore auteur d’une volée mémorable en Liga MX (voir vidéo), André-Pierre Gignac a déclaré sa flamme à son club, après la victoire confortable de ses Tigres UANL face à Nexaca (5-2). Une flamme si vive en son for intérieur qu’elle pourrait bien lui faire passer l’envie de quitter le Mexique de sitôt, une fois l’heure de la retraite arrivée : « Je veux que les Tigres grandissent chaque jour un peu plus. Nous verrons plus tard avec le conseil d’administration, mais l’idée est d’être proche du club et de l’aider à rester au sommet, sur les dix prochaines années, au Mexique. Continuer à prouver que nous sommes au moins aussi forts que le Club América et les Chivas, comme on l’a fait ces dernières années. » Ces déclarations feront plaisir à tous les hinchas du club de Monterrey, seulement cinquième de son championnat et récemment éliminé de la Ligue des champions de la CONCACAF par le Columbus Crew.…

AL pour SOFOOT.com