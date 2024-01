Gigi Riva : comme un coup de foudre

Hospitalisé en urgence en fin de semaine dernière, Luigi Riva est finalement décédé ce lundi 22 janvier à 79 ans, chez lui, à Cagliari. À l’Italie, il laissera un surnom sublime - Rombo di Tuono (le coup de tonnerre) - et 35 réalisation en 42 sélections, qui font de lui le meilleur buteur de l’histoire de la Nazionale. Mais c’est en Sardaigne que sa légende résonne le plus fort, dans une île qu’il avait rejoint à contrecœur en 1963, pour ensuite ne plus jamais la quitter.

Il avait le visage taillé à la serpe et ce regard lointain, presque dur, que posent souvent les taiseux sur les tracas du monde. On l’aurait volontiers imaginer promener sa silhouette filiforme, un imperméable sur le dos et une clope au bec, à enquêter sur la mort sanglante d’une fille superbe, dans un vieux Giallo de Dario Argento. Disparu ce 22 janvier 2024, Luigi Riva restera, dans l’imaginaire collectif italien, d’abord ceci : l’incarnation d’une certaine idée des années 1960 et 1970. Une histoire de dégaine, donc, mais aussi de buts. Plus précisément, de 35 en seulement 42 sélections avec la Nazionale . Personne n’aura fait mieux depuis.

Jour de tonnerre

L’Euro 1968, le premier remporté par l’Italie, porte à jamais sa griffe : Gigi avait pavé la voie de la victoire en finale face à la Yougoslavie, en ouvrant la marque d’un match que les Azzurri gagneront finalement 2-0. Deux ans plus tard, il sera également l’un des hommes forts de l’Italie au Mondial 1970, d’abord en balayant le Mexique d’un doublé en quart de finale. Puis en inscrivant ce qui restera le plus beau but du match du siècle, Italie-Allemagne, en demi. Un pion qui synthétise à lui seul son style et son talent, si particuliers : à la réception d’un centre d’Angelo Domenghini, Riva enchaînait contrôle de l’intérieur du pied, crochet de l’extérieur et frappe millimétrée, pour permettre à l’Italie de repasser temporairement devant, au cours d’un match qu’elle finira par remporter 4-3.…

Tous propos issus de la Repubblica et la Gazzetta dello sport et Corriere.it

Par Adrien Candau pour SOFOOT.com