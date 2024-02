Gift Orban : à prendre ou à adorer

Arrivé au milieu des sept recrues de l’hiver lyonnais, Gift Orban aura mis moins d’un mois pour bousculer les codes au sein de son nouveau vestiaire et s'y faire une place à part. Une surprise ? Non, seulement le nouveau chapitre de la carrière d’un mec de 21 ans, qui ne vit que pour grimper les marches quatre à quatre, et ce, avec une grosse dose de folie accrochée aux crampons.

Ce n’est qu’un engagement, rien qu’un engagement, mais voilà que Gift Orban, seul dans le rond central de Sclessin, décide de l’attaquer au piolet. Il faut le voir avec son torse bombé et ses yeux tournés en direction du but gardé par Arnaud Bodart, posté au niveau de son point de penalty. Il faut ensuite le regarder, sûr de son plan, se mettre dans la position d’un gardien s’apprêtant à envoyer une sacoche sur six mètres et déposer une frappe presque parfaite sur la barre du portier du Standard de Liège, avant de reprendre, comme si de rien n’était, le fil de son match. Il est comme ça, Gift Orban. Si le Nigérian de 21 ans vient chaque semaine sur un terrain, c’est avant tout avec deux objectifs : tirer au but et inventer des choses.

⏱ | Gift Orban n'avait pas de temps à perdre. 😮 #STAGNT pic.twitter.com/RCuR50KEtY…

Tous propos recueillis par MB, sauf mentions.

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com