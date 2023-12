Gianni Infantino satisfait de la présence de 3000 femmes au derby de Téhéran

Gianni Infantino s’est intéressé de près derby de Téhéran entre Persépolis et Esteghlal (1-1), disputé ce jeudi. Ce n’est sûrement pas le rectangle vert qui a interpellé le président de la FIFA, mais la présence de 3000 femmes dans les tribunes du stade Azadi (signifiant « liberté » en version française) pour ce Surkhabi, l’un des matchs les plus chauds du monde. « En septembre, j’ai eu le plaisir de rencontrer le président de la République islamique d’Iran, Ebrahim Raïssi, à New York, l’occasion de discuter du développement du football féminin dans le pays et de la présence des femmes dans les stades , a-t-il commenté sur les réseaux sociaux. C’est donc avec grande satisfaction que j’ai appris que 3 000 femmes avaient assisté au derby de Téhéran entre le Persépolis FC et Esteghlal FC. »

L’instance mondiale pousse pour que le pays ouvre les portes des stades aux femmes. En 2021, la fédération iranienne de football avait notamment demandé au parlement d’adopter une loi autorisant la présence de spectatrices dans les stades. « Grâce au dialogue en cours entre la FIFA et la Fédération iranienne de football, il y a du progrès. L’Iran est un pays majeur du football asiatique, et il est important de poursuivre la fructueuse collaboration que nous avons entamée » , s’est félicité Gianni Infantino, qui a précisé qu’il se rendrait prochainement sur place.…

EL pour SOFOOT.com