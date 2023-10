Gianni Infantino acquitté dans l’affaire « Lauber »

Gianni qui rit.

Mis en cause dans l’affaire « Lauber », le président de la FIFA a été acquitté, comme l’a annoncé l’instance dans un communiqué publié ce mercredi. Infantino était en effet accusé de collusion avec le procureur général suisse, Michael Lauber, dans le cadre d’une première enquête pour corruption incriminant la FIFA et diligentée par ce même Lauber, démissionnaire en juillet 2020. Peu avant l’ouverture de l’enquête pour collusion, Gianni Infantino est donc lavé de tout soupçon. Sur un ton victorieux, l’instance régente du football mondial, qui avait déjà innocenté Infantino dans une affaire interne classée sans suite, se gargarise de ses différences avec ses anciens gestionnaires : « La nouvelle FIFA est désormais une organisation propre, robuste et bien gérée qui opère en accord avec les plus hauts principes d’éthique et de gouvernance. »…

JF pour SOFOOT.com