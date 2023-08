Gianluigi Buffon sort déjà de sa retraite !

Hyperactif.

Alors qu’il a annoncé mercredi dernier qu’il prenait sa retraite, Gianluigi Buffon n’aura pas eu le temps de se tourner les pouces bien longtemps. La fédération italienne a indiqué ce samedi que le légendaire gardien avait été nommé chef de délégation de l’équipe nationale. Ce poste était vacant depuis le décès de Gianluca Vialli, en janvier. En quoi consiste-t-il exactement ? « Le chef de délégation est le point de référence des joueurs – en particulier des plus jeunes – le gardien de l’identité, des valeurs et de l’histoire de l’équipe nationale. C’est une figure capable de soutenir l’entraîneur dans la gestion du groupe en dehors du terrain et d’être un exemple pour tous. Il est le représentant de l’équipe et de la Fédération, en l’absence du président, lors des occasions officielles » , précise la FIGC dans son communiqué.…

