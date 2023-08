information fournie par So Foot • 02/08/2023 à 16:19

Gianluigi Buffon prend officiellement sa retraite

Le dernier des Mohicans.

Après deux saisons à Parme, son premier club professionnel, Gianluigi Buffon a décidé de mettre un terme à sa carrière à l’âge de 45 ans. L’ancien gardien de la Juventus avait pourtant décidé l’année dernière de poursuivre son aventure parmesane jusqu’en 2024. Le natif de Carrare aura joué plus de 1100 matchs et effectué 28 saisons en tant que joueur professionnel. A cela s’ajoute un palmarès exceptionnel. En effet, le Toscan aura remporté une 1 Coupe de l’UEFA, 10 championnats d’Italie, 6 Coupes d’Italie, 7 Supercoupe d’Italie, 1 Série B, 1 Championnat de France et 1 Trophée des Champions.…

