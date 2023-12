information fournie par So Foot • 05/12/2023 à 15:15

Gianluigi Buffon prend la défense de Donnarumma

Le président de l’Amicale des Gigi a parlé.

Gianluigi Donnarumma traverse une période difficile ponctuée de grosses erreurs comme sa relance sur Minamino contre Monaco le 24 novembre dernier ou encore son exclusion face au Havre ce week-end. Ces deux égarements n’ont pas eu de grandes conséquences, Paris ayant gagné ces deux rencontres de championnat. En Ligue des champions, la route est un peu plus sinueuse et l’on cherche déjà un coupable. Selon Gianluigi Buffon, qui était présent au Gran Galà del calcio (un gala organisé par l’association des footballeurs italiens), c’est le jeu : « Je crois que quand on est considéré comme l’un des trois meilleurs gardiens du monde, il est normal que chaque erreur donne lieu à ce genre de polémique. » …

LP pour SOFOOT.com