Ghana : « l'Année du retour », ce sacré coup de boost pour le tourisme

En septembre 2018, le président Akufo Addo déclare 2019 comme étant « l'année du retour », « The Year of Return » au Ghana. La campagne célèbre les 400 ans du départ des premiers esclaves d'Afrique vers Jamestown, dans l'État américain de Virginie. Entre 1525 et 1866, 12,5 millions d'Africains victimes de la traite transatlantique ont été expédiés vers le Nouveau Monde. Près de 11 millions survécurent au voyage, et débarquèrent dans les Amériques et aux Caraïbes. « L'année du retour » avait donc pour objectif d'encourager les Africains et les Afro-Américains à venir au Ghana, à la recherche de leurs racines, en s'appuyant sur le soutien de personnalités, à l'instar d'Idris Elba et de Naomi Campbell. Une initiative déjà expérimentée par le passé dans le pays, notamment par le premier président du pays Kwame Nkrumah.Renouer avec une tradition historiqueEn 1957, le père de l'indépendance invite de nombreuses personnalités et non des moindres à venir au Ghana : Martin Luther King, Mohammed Ali, Maya Angelou ou Malcolm X. Parmi eux, figure en premier plan l'un des pères fondateurs du panafricanisme William Edward Burghardt Du Bois (1868-1963), sociologue, historien, poète et militant des droits civiques afro-américains, qui prendra la nationalité ghanéenne. Tremplin pour le tourisme, cette stratégie porte-t-elle ses fruits ? D'après la Ghana Tourism Authority (GTA), l'instance dédiée au secteur, les retombées...