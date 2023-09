GF38 : défense d’entrer

Solide cinquième de Ligue 2, le Grenoble Foot 38 affiche une statistique clinquante dans ce début de saison 2023-2024. En six journées de championnat, le club isérois n’a toujours pas encaissé le moindre but. Au-delà de ce bon bilan comptable du GF38 depuis la reprise, d’où vient cet art de bien défendre à Grenoble ?

En Ligue 2 comme ailleurs, les records sont faits pour être battus. La saison dernière, Le Havre est devenu pour la sixième fois champion, un record dans la division. Ce titre, obtenu notamment grâce à un travail défensif exceptionnel avec 21 clean sheets en 38 journées, a validé la montée des Hacmen dans l’élite lors de l’ultime journée. Du côté du Grenoble Foot 38, un premier record en la matière est en passe d’être battu grâce à un début de saison 2023-2024 sous le signe de l’hermétisme : une victoire 1-0 à Saint-Étienne puis un autre succès 2-0 à domicile contre le Paris FC, avant d’enchaîner quatre 0-0 contre Troyes, Auxerre, Bastia et Dunkerque. Au total, cela fait six journées sans concéder de but, un démarrage aussi solide que le FC Chambly lors de la saison 2019-2020. Et si la meilleure attaque en Isère, c’était la défense ?

« Nous minimisons les erreurs »

Entourés par les Alpes, les Grenoblois se sont forgé une réputation d’équipe difficile à percer en L2. Depuis leur retour dans le championnat, le nombre de clean sheets ne cesse d’augmenter saison après saison : 9 en 2018-2019, 10 en 2019-2020 (malgré la pandémie de coronavirus), 11 en 2020-2021, 13 en 2021-2022 et 15 en 2022-2023. Peu à peu, le Stade des Alpes s’est transformé en une forteresse, et les hommes de Vincent Hognon parviennent désormais à exporter ce modèle à l’extérieur. « Cette solidité défensive, je l’explique par notre travail collectif , analyse Brice Maubleu, gardien de but et capitaine du GF38. Adrien Monfray, Momo Diarra, Gäetan Paquiez, Mathys Tourraine, Arial Mendy… Tout le monde est à féliciter, même les milieux et les attaquants qui font les efforts. Quand je repousse un ballon, mes partenaires sont là pour m’aider à écarter le danger. Si nous parlons des tirs cadrés, seul Caen en a concédé moins que nous depuis le début du championnat (11 contre 14 pour le GF38, NDLR). Nous sommes une équipe solide, mais cela ne signifie pas que nous jouons pour faire 0-0. » …

Tous propos recueillis par AD.

Par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com