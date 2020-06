Gestion de la pandémie de Covid-19 : l'exécutif, juge et partie ?

Face à la fronde, l'entourage du président de la République argue que l'exécutif dispose du « droit de créer une sorte de commission des sages » sans empiéter sur les prérogatives de contrôle et d'enquête du Parlement. © LUDOVIC MARIN / POOL / AFP

Détresse des soignants, pénurie de masques, imbroglio sur la réouverture des écoles... La pandémie de Covid-19 a mis en lumière une certaine impréparation de l'État. Pour apprendre de ses erreurs, le gouvernement a pour ambition de créer une commission d'enquête sur la gestion de crise, croit savoir Le Parisien. Une initiative qui paraît salutaire, mais qui mortifie le Parlement. Et pour cause, l'Assemblée nationale a déjà constitué sa propre commission tandis que le Sénat doit suivre le pas d'ici la fin du mois. Les deux chambres crient donc au sabotage. Il ne faut pas voir là « une remise en cause du contrôle parlementaire », mais plutôt une initiative « complémentaire », leur répond un proche d'Emmanuel Macron. À l'Élysée, on jure d'ailleurs que cette commission, qui doit livrer ses travaux début juillet, sera impartiale.

Un argumentaire qui ne convainc même pas les cadres de la macronie. « Je ne suis absolument pas au courant de ce truc. Mais ça sent le contre-feu pour tenter de déminer les possibles accusations qui vont tomber contre nous pendant les commissions d'enquête parlementaires », confie un ministre au Parisien sous le sceau du secret. Le malaise semble se prolonger jusque sous les lambris de Matignon, qui reste très évasif sur le sujet, se contentant d'évoquer un rassemblement « d'experts d'envergure internationale » qui permettront « un retour d'expérience ».

Lire

... Lire la suite sur LePoint.fr