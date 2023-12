information fournie par So Foot • 10/12/2023 à 23:09

Gérone fait exploser le FC Barcelone et récupère son spot de leader de Liga

Le FC Barcelone a pris une leçon de football chez lui, au stade olympique Lluís Companys, par un Gérone qui s'impose 4-2 et reprend la première place de la Liga, grâce au match nul du Real Madrid samedi face au Betis. La Catalogne sur le toit de l'Espagne, mais pas celle qu'on attendait.

FC Barcelone 2-4 Gérone

Buts de : Lewandowski (19 e ), Gündoğan (90 e +2) pour les Blaugranas // Dovbyk (12 e ), Gutiérrez (41 e ), Valéry (80 e ) et Stuani (90 e +5) pour les Blanquivermells

Et si c’était eux, les garants du beau jeu catalan ? Les hommes de Míchel ne se sont pas ratés face au FC Barcelone et s’offrent une victoire de prestige 4-2 au stade olympique Lluís Companys. Un succès qui permet à Gérone de récupérer son poste de leader de Liga, devant un Real Madrid tenu en échec face au Real Betis ce samedi (1-1), mais surtout de s’affirmer comme l’équipe la plus hype du championnat ibérique face à une équipe barcelonaise apathique.…

par Anna Carreau pour SOFOOT.com