25/05/2024

Gérone en claque sept à Grenade

Gérone 7-0 Grenade

Buts : Eric García (30 e ), Tsygankov (33 e et 54 e ), Dovbyk (44 e , SP, 75 e et 90 e , SP), et Stuani (78 e ) pour Girona

Expulsion : Pellistri (61 e ) pour Granada …

