information fournie par So Foot • 11/04/2024 à 14:43

Germán Burgos s'excuse après son commentaire raciste sur Lamine Yamal

Ce mercredi, le PSG et le Barça se sont montrés solidaires en refusant de s’adresser aux micros de Movistar Plus+ après la rencontre. Les deux clubs n’ont pas apprécié un commentaire raciste de Germán Burgos, consultant pour la chaîne espagnole, à l’encontre de Lamine Yamal. Lors de l’échauffement, l’ancien gardien argentin a en effet balancé en direct une blague abjecte, alors que le jeune joueur du Barça était filmé en train de faire des jongles : « Si ça ne se passe pas bien (pour lui dans le football) , ça finit à un feu tricolore » , suivi des rires gras de ses collègues.

Movistar Plus+ a rapidement publié un communiqué pour s’excuser publiquement, promettant « d’ adopter les mesures appropriées pour garantir que ces événements ne se reproduisent plus ». Et ce sera chose faite dès le lendemain : la chaîne a annoncé mettre fin à sa collaboration avec Burgos avec effet immédiat. Les autres présentateurs présents sur le plateau ont également reçu un avertissement pour leur comportement.…

FL pour SOFOOT.com