Gerard Piqué charge l’Arabie saoudite et son argent

Jamais à court de contradiction.

Retraité depuis novembre dernier, Gerard Piqué n’est pas sorti de l’actualité pour autant. Comme à son habitude sur le terrain, l’Espagnol a évidemment un avis sur tout ce qui touche au monde du football – et pas que. Au cours d’un entretien accordé à la Cadena Ser, l’ancien défenseur central du FC Barcelone a été interrogé sur l’exode de joueurs en partance vers le championnat saoudien. « Ils ne m’ont pas appelé en Arabie (saoudite), et je n’y serais pas allé non plus. J’ai toujours dit que le club de ma vie était le Barça et que j’allais ensuite prendre ma retraite. C’était très clair pour moi, le football était lié au Barça », a-t-il sobrement commencé.…

EL pour SOFOOT.com