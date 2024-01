Gerard Piqué annonce son retour dans le football

Il y a les retours qu’on attend avec impatience. Et les autres.

Cela fait un peu plus d’un an que Gerard Piqué a raccroché les crampons. Depuis, l’homme d’affaires catalan s’est consacré à son business en tant que président de Kosmos et a été mêlé à une sale affaire liée à Luis Rubiales. Mais l’odeur du terrain et l’adrénaline de la compétition ont visiblement manqué à l’ancien Barcelonais. Ce mardi, il a annoncé sur ses réseaux sociaux son retour imminent dans le monde du ballon rond… mais comme entraîneur, cette fois.…

RB pour SOFOOT.com