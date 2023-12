Gerard Moreno a pris un jaune à cause d'une célébration pour ses filles

Décidément, quel match pour l’arbitre de ce Rennes-Villarreal.

L’imbroglio autour du troisième but rennais refusé à Enzo Le Fée n’a pas été le seul fait arbitral qui a fait jaser lors de la défaite des Rouge et noir (2-3) ce jeudi. Buteur sur penalty lors de la rencontre, Gerard Moreno a fêté sa réalisation avec sa célébration habituelle, à savoir un tirage d’oreilles combiné à un tirage de langue en direction de la caméra. La célébration est dédiée à ses deux filles et il la réalise à chaque but qu’il inscrit, comme l’a rappelé le club sur les réseaux. Sauf que celle-ci n’a pas été du goût de l’arbitre turc du soir, Atilla Karaoğlan (avec un prénom pareil, ce n’est pas étonnant), qui a sanctionné l’Espagnol d’un carton jaune.…

CD pour SOFOOT.com