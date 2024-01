information fournie par So Foot • 21/01/2024 à 14:24

Gérard Lopez dément vouloir vendre les Girondins de Bordeaux

En même temps, qui voudrait racheter ce bourbier ?

Samedi soir, le journal Sud Ouest affirmait que Gérard Lopez, le fameux propriétaire des Girondins de Bordeaux, était prêt à vendre le club. Au lendemain de cette information, l’institution bordelaise et l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois ont tenu à démentir « formellement avoir l’intention de céder entièrement le club » . Depuis quelques mois, Lopez cherche des investisseurs extérieurs afin d’en faire des actionnaires minoritaires et l’a réaffirmé ce dimanche : « Des discussions sont en cours avec plusieurs investisseurs potentiels autour du projet de cession d’une participation dans le club, avec pour but de donner de nouveaux moyens pour poursuivre le projet de redressement des Girondins. » …

LT pour SOFOOT.com