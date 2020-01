Gérard Collomb se choisit un champion de gym comme successeur à Lyon

Pour lui succéder dans le fauteuil de maire de Lyon, Gérard Collomb a préféré un sportif de haut niveau, plutôt qu'un des profils plus politiques pressentis dans son entourage. Yann Cucherat, 40 ans, est en effet plus connu dans les arènes sportives que sur la scène politique. C'est là, sur les tapis, aux barres parallèles et aux barres fixes qu'il s'est fait un nom, brillant aux championnats de monde ainsi qu'aux championnats d'Europe.Des performances qui lui ont valu, deux années de suite, en 2008 et 2009, le titre de sportif de l'année de la ville de Lyon. C'est d'ailleurs lors de cette dernière cérémonie qu'il a attiré l'attention de Gérard Collomb. « Je te laisse finir ta carrière sportive, et après, tu viendras me rejoindre au conseil municipal », a alors glissé le maire de Lyon à l'oreille du jeune médaillé. « J'avoue qu'à l'époque, je ne savais même pas ce qu'était un conseil municipal, confie Yann Cucherat, j'avais plutôt prévu de préparer ma reconversion comme coach sportif auprès de l'équipe de France. »Cucherat fait le grand sautEt puis, en 2013, pour fêter son jubilé, le jeune champion s'est offert le palais des sports de Lyon où il a réuni 7 000 personnes. « C'est là que Gérard Collomb est revenu me voir en me proposant d'être sur ses listes pour les élections municipales, se souvient le gymnaste, j'ai accepté parce que ça m'intéressait de me lancer dans un nouveau challenge. » « C'est quelqu'un...