15/01/2024

Gérald Darmanin réagit à la polémique sur le transfert de Neymar

Maître corbeau sur son arbre perché, tenait en son bec un mensonge.

Le 4 janvier 2024, au travers d’une enquête de Médiapart, on apprenait que Gérald Darmanin aurait aidé le Paris Saint-Germain à ne pas payer d’impôts sur le transfert de Neymar en 2017. En visite au village olympique ce lundi, accompagné d’Amélie Oudéa-Castéra, le ministre de l’Intérieur a tenu à balayer la polémique. « Je suis très heureux que les joueurs de football viennent sur notre territoire, payent justement beaucoup d’impôts, et font payer beaucoup d’impôts de recettes. Si Neymar n’était pas venu, aucun impôt n’aurait été payé, aucun maillot de football n’aurait été vendu en son nom, et aucune cotisation sociale ne serait rentrée », s’est justifié Darmanin, sans pour autant confirmer son intervention.…

QF pour SOFOOT.com