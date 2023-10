information fournie par So Foot • 17/10/2023 à 10:30

Gérald Darmanin annonce une sécurité renforcée pour France-Écosse

Alors que deux ressortissants suédois ont été assassinés ce lundi soir en pleine rue à Bruxelles en marge de la rencontre Belgique-Suède, et que l’homme soupçonné d’être le tireur a été arrêté en Belgique, la tension est toujours présente d’un côté et de l’autre de Quiévrain. Ce mardi matin, le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanon a annoncé un renforcement de la sécurité pour la rencontre amicale France-Écosse de ce mardi soir au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq : « Il y aura six unités mobiles, au lieu de trois » , a-t-il annoncé en même temps qu’un doublement des effectifs à la frontière, à une heure où le suspect était toujours en fuite.

"Pour le mach France-Écosse, nous allons doubler les moyens. On va doubler les effectifs à la frontière, le raid est mobilisé et il y aura 6 unités de force mobile au lieu de 3 à Lille"@GDarmanin sur l'attentat en Belgique, invité de @amandine_begot sur #RTLMatin pic.twitter.com/tVwwstISdC…

JB pour SOFOOT.com