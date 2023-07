Géorgie : la belle occase du Caucase

Tiflis, Georgien, 27.06.2023: Spieler von Georgia jubeln waehrend des Spiels der UEFA U-21-Fussball-Europameisterschaft zwischen Niederlande vs Georgien, Niederlande vs Georgien im Boris Paichadse am 27. June 2023 in Tiflis, Georgien. (Foto von Giorgi Ebanoidze/DeFodi Images) Tbilisi, Georgia, 27.06.2023: Players of Georgia celebrates during the Group A - UEFA U21 EURO 2023 Georgia/Romania match between Netherlands vs Georgia at Boris Paichadse on June 27, 2023 in Tbilisi, Georgia. (Photo by Giorgi Ebanoidze/DeFodi Images) - Photo by Icon sport

Ce samedi, dans une Dinamo Arena de Tbilissi chauffée à blanc, la Géorgie défie Israël. Un duel d'outsiders, après que Zuriko Davitashvili et ses compères sont sortis premiers du groupe de la mort de cet Euro U21. Mais qu'est-ce qui se passe dans le Caucase ? Tentative d'éclairage.

« Quel que soit le résultat, nous avons déjà marqué l’histoire. » Ces mots, ce sont ceux de Ramaz Svanadze, l’entraîneur de l’équipe U21 géorgienne, à la veille de Géorgie-Belgique, dans la salle de presse du stade Boris-Paichadze de Tbilissi. Deux jours plus tôt, son équipe faisait en effet sensation pour le premier match de l’histoire de la Géorgie dans un grand tournoi, U21 et A confondus : les Espoirs géorgiens battaient le Portugal (2-0) pour leur entrée en lice. De quoi chambouler ce groupe A où la Géorgie, même à domicile, faisait office de petit Poucet face aux ogres portugais, néerlandais et belges. Et le chamboulement sera complet : menée 0-2, la Géorgie ira au courage chercher le partage des points face à des Belges médusés, dans une ambiance de folie. Restait à composter le ticket avec un dernier exploit face aux Pays-Bas (1-1), et ce sera chose faite : non seulement les U21 de Svanadze sont en quarts, mais ils terminent premiers du « groupe de la mort ».

Suivre le plan

Flash-back. Le 12 novembre 2020, le rêve de la Géorgie vole en éclats : face à la Macédoine du Nord de Goran Pandev, les Croisés s’inclinent (0-1) dans ce même stade Boris-Paichadze. C’est le vétéran macédonien qui, à 37 ans, découvrira une phase finale de l’Euro, et pas le tout aussi légendaire Guram Kashia, recordman de capes avec la Géorgie. À partir de là, bien malin qui pouvait prévoir un retour au premier plan du football géorgien. Les qualifications pour le Mondial 2022 sont un désastre avec 7 points seulement ; Willy Sagnol, arrivé en février 2021, est alors loin de faire l’unanimité. Le vice-président de la fédération géorgienne, Alexander Iashvili, nuance ce constat : « Bien sûr, c’était un crève-cœur, et les résultats consécutifs ont été difficiles aussi. Mais il faut plutôt le voir comme ceci : nous étions en bonne voie. Ce match s’est joué dans le contexte de la pandémie, sans notre public, et deux de nos cadres avaient été testés positifs avant la rencontre. » …

Par Florent Malice, à Tbilissi pour SOFOOT.com