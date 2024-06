information fournie par So Foot • 21/06/2024 à 10:59

Géorgie : ces Europhiles à souder

Alors que la Géorgie est en pleine crise politique, l'Euro constitue pour de nombreux fans l'occasion de revendiquer leur appartenance à l'Europe. On les a suivis lors du premier match des Croisés, à Dortmund.

Il se l’était promis, alors David s’est fait tatouer cet avion prêt à atterrir sur le logo de l’Euro allemand au milieu de son mollet gauche. « Le 26 mars 2024 (date de la qualification géorgienne face à la Grèce, NDLR) est le plus grand jour de ma vie » , s’enthousiasme ce grand gaillard aux yeux bleus, sac de piscine dans le dos, banane à la poitrine. Avec son anglais hésitant et sa bière de trop qu’il s’empresse de partager, ce leader de Komagebi, le principal groupe de supporters géorgiens, se félicite du succès du rassemblement d’avant-match qu’il organise au parc, à quelques heures d’assister au premier match dans un Euro de son pays. Alors que l’horrible centre-ville commercial de Dortmund est plutôt squatté par les Turcs, la plupart des Géorgiens festoient au Westpark. Il faut dire qu’après le climax des années 1980 où le Dinamo Tbilissi régnait sur l’Europe et les footballeurs géorgiens sur l’équipe nationale soviétique, le peuple du Caucase a rarement eu l’occasion de s’enjailler autour du ballon rond. « Le foot a toujours fait partie de notre ADN , soutient pourtant David. Notre participation à une compétition continentale est donc vue comme une apothéose qui nous permet de prouver à tous que nous sommes Européens. »

