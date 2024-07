Georges Mikautadze : « On repart la tête haute »

Quelques minutes après la nette élimination de la Géorgie face à l'Espagne (4-1) en huitièmes de finale de l'Euro 2024, le co-meilleur buteur de la compétition (3 buts) Georges Mikautadze s'est arrêté à notre micro pour réagir, à chaud, sur la fin de la formidable épopée de sa sélection.

Qu’est-ce que tu retiens de ce match face à l’Espagne et plus généralement de cette compétition ? Forcément là, à chaud, on est un peu déçus de la façon dont ça se termine mais on repart la tête haute. C’était notre première participation, on a réussi à aller jusqu’en huitièmes, on tombe contre la meilleure équipe du tournoi… On n’a rien lâché même si ça a été compliqué ce soir pour nous. On a tous travaillé les uns pour les autres mais ça n’a pas suffit. Maintenant il faut rentrer à la maison, garder le meilleur de cette expérience pour la suite, pour la Ligue des Nations, pour les qualifications à la Coupe du monde qui vont avoir lieu très bientôt et il va falloir que l’on soit prêts.

Je suis content d’avoir réussi mon tournoi, maintenant il faut avancer et partir en vacances surtout !…

Propos recueillis par Andrea Chazy, à Cologne pour SOFOOT.com