Gennaro Gattuso : « Si on pense au panettone, on va se prendre une valise »

Les distractions au placard !

Présent en conférence de presse à la veille du déplacement de l’OM à Montpellier, Gennaro Gattuso a diverti les journalistes à la Commanderie. À quelques jours du réveillon de Noël, alors que ce match comptant pour la 17 e journée de Ligue 1 sera le dernier avant la trêve hivernale, le coach transalpin a disserté, à sa manière, sur son importance : « Demain, on affronte Montpellier, une équipe qui fait peur en transition. Et ce sera un match très, très difficile. Si on pense à la valise, à papa, à maman, aux enfants, à la grand-mère, au grand-père… on va encaisser beaucoup de buts. J’ai déjà dit ces choses à mes joueurs et je leur ai aussi dit que lorsque j’étais joueur, à partir du 15-17 décembre environ, mes premières années étaient un désastre », raconte l’ancienne boule de nerfs de l’OFI Crète . …

AL pour SOFOOT.com