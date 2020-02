Genève : quand Daech envisageait d'incendier un dépôt de carburant

Quelques minutes avant de débarquer à Genève, sur leur droite, les passagers du TGV découvrent d'immenses citernes sur la commune de Vernier (35 000 habitants), à proximité des habitations. Sur leur gauche, un peu plus loin, l'aéroport de Genève-Cointrin, utilisé chaque année par 18 millions de passagers. Depuis des décennies, les élus et la population réclament le déplacement de ce site industriel et de ses millions de litres de carburant. L'annonce cette semaine que Daech y préparait un attentat a mis le canton de Genève, comme les départements voisins de l'Ain et de Haute-Savoie, en ébullition. Cent vingt citernes contenant trois cent mille millions de litres de carburant qui explosent, ça peut faire combien de victimes, entre les incendies et les fumées toxiques ?Sous le titre « Comment le pire attentat prévu en Suisse a été déjoué à Genève », le quotidien Le Temps a révélé jeudi, dans une enquête menée depuis plusieurs mois, que ce sont des jeunes, pour la plupart originaires du canton de Genève, qui préparaient cet incroyable forfait. Certains d'entre eux étaient partis faire le djihad en Syrie. D'autres avaient choisi de rester sur les bords du lac Léman. Daech les ayant convaincus que la priorité était dorénavant de mener des actions violentes à l'étranger, afin de semer le chaos au c?ur de l'Europe.Au service du contre-espionnage de DaechCommençons par le début. Un petit groupe d'une dizaine de jeunes, dont plusieurs...