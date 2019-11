Genève : l'Église protestante ouvre le mariage aux couples homosexuels

À Genève, dans le parc des Bastions, le mur des Réformateurs, long d'une centaine de mètres, construit en 1909 pour le 400e anniversaire de Jean Calvin, honore les quatre grands réformateurs qui ont ?uvré sur les bords du lac : Guillaume Farel, Jean Calvin, Théodore de Bèze et John Knox. Si les statues de pierre tiennent une bible dans leur main, Herrmann, le dessinateur de La Tribune de Genève, les représente se tenant par la main, avec de petits c?urs au niveau de la tête. Une façon iconoclaste d'illustrer la décision prise par l'Église protestante de Genève (EPG) de bénir dorénavant les unions de personnes du même sexe. Comment aurait réagi le très austère Jean Calvin à cette décision du Consistoire de l'EPG, adoptée jeudi par 33 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions, non seulement d'étendre le mariage religieux aux couples homosexuels, mais aussi de proposer une cérémonie identique à celle des couples hétérosexuels ? Emmanuel Fuchs, le président de l'EPG, choisit de citer Paul de Tarse ou saint Paul : « Ne pas être du monde, mais dans le monde. » Quant à la pasteure Vanessa Trub, vice-présidente de la Compagnie des pasteurs et des diacres, elle assure sur le site de l'Église protestante, Réformés.ch : « La bénédiction de Dieu est ouverte à tous et il en est de notre responsabilité de ne pas l'exprimer sur un mode discriminatoire. » Lire aussi Aux origines de l'homophobie chrétienneUne conférence...