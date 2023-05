Genesio s’explique sur les joueurs absents au Mondial U20

Pad de jeunisme à Rennes.

À l’image de nombreux clubs français, le Stade rennais a décidé de ne pas libérer ses jeunes pour la Coupe du monde U20, du 20 mai au 11 juin prochains. Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce vendredi, Bruno Genesio a répondu en déplaçant le débat sur le rythme effréné auquel font aujourd’hui face les joueurs. « Non, on ne les a pas libérés. Et pourquoi? Vous n’avez qu’à voir dans quel état finissent les jeunes joueurs et rajouter encore des matchs, des compétitions, c’est de plus en plus incompréhensible , a d’abord expliqué le technicien de 56 ans . Je l’ai déjà dit. Ce n’est pas que la Coupe du monde U20, je l’ai dit avant celle au Qatar, j’ai alerté, tiré la sonnette d’alarme ».…

MLM pour SOFOOT.com