GE Vernova: perte plus forte qu'attendu au 1T, affecté par l'éolien

Le groupe américain GE Vernova, qui rassemble les anciennes activités énergétiques du conglomérat General Electric, a annoncé jeudi, dans un communiqué, une perte de 130 millions de dollars au premier trimestre du fait en particulier d'un fort repli dans sa branche éolienne.

Scott Strazik, PDG de GO Vernova ( AFP / MANDEL NGAN )

Le chiffre d'affaires de cette société, officiellement indépendante depuis le 2 avril, a progressé de 6% sur un an pendant les trois premiers mois de l'année à 7,26 milliards de dollars. Mais elle a publié une perte de 130 millions, contre une perte de 315 millions un an plus tôt.

Rapportée par action et à données comparables, variable privilégiée par les marchés, la perte ressort à 41 cents quand le consensus des analystes tablait sur une perte de 32 cents.

Mais la direction s'est montrée satisfaite d'un "début d'année encourageant".

"Nous anticipons une amélioration importante de la génération de liquidités au cours de chaque trimestre cette année, correspondant à notre habituelle saisonnalité", a commenté Ken Parks, directeur financier, cité dans le communiqué.

De son côté, le patron Scott Strazik s'est dit "ravi du progrès que nous avons effectué en tant qu'entreprise indépendante".

"La transition énergétique est un marché croissant, enthousiasmant et GE Vernova est bien positionné pour le guider", a-t-il ajouté, cité dans le communiqué, évoquant "le cumul d'une forte demande du marché et l'amélioration opérationnelle" de toutes ses branches d'activités.

Entre janvier et mars, le groupe a engrangé 9,7 milliards de dollars de commandes, un niveau stable sur un an.

La branche Power (hydraulique, nucléaire, gaz, vapeur) a vu ses commandes bondir de 25% à 5,03 milliards de dollars, grâce en particulier à la vente de huit turbines à gaz de sa famille HA à des fournisseurs d'électricité du Kentucky (est des Etats-Unis).

En revanche, sa branche Wind (éolien sur terre et en mer) a subi une chute de 40% du montant des commandes, à 1,15 milliard de dollars.

Ce sont surtout les délais d'obtention de permis aux Etats-Unis pour les installations à terre qui l'ont affecté. L'éolien en mer et les services ont progressé.

La troisième branche, Electrification (réseaux, énergie solaire, solutions de stockage, logiciels) a également vu le montant des commandes reculer: de 10% sur un an à 3,57 milliards de dollars.

GE Vernova a constaté une baisse des ventes de grands équipements pour installations à courant continu haute tension (CCHT).

Vers 15H30 GMT, l'action GE Vernova cédait 0,19% à la Bourse de New York.