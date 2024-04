GE Aerospace revoit ses prévisions 2024 à la hausse après la scission

Le groupe GE Aerospace, né de la scission début avril du conglomérat General Electric, a relevé ses prévisions pour son exercice en cours grâce à un bon début d'année, qui a vu son activité bondir de 15% au premier trimestre.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ILYA S. SAVENOK )

"Nous avons marqué un nouveau départ début avril avec la séparation réussie de GE Vernova et le lancement de GE Aerospace, achevant notre transformation sur plusieurs années", a commenté Larry Culp, PDG de GE Aerospace et ancien patron de General Electric, cité dans un communiqué.

Le groupe avait annoncé en novembre 2021 son projet de "spin-off", en plusieurs étapes. Une première scission s'est déroulée en janvier 2023 avec la création de GE Healthcare, regroupant toutes les activités de santé.

La dernière étape s'est concrétisée le 2 avril, avec l'officialisation de l'ultime séparation qui a entraîné la disparition de General Electric au profit de GE Vernova (activités énergétiques) et de GE Aerospace, nouveau nom de feu GE.

La scission ayant eu lieu après la fin du premier trimestre, donc quand General Electric existait encore, les performances de GE au premier trimestre ont été présentées mardi: chiffre d'affaires de 16,1 milliards (+11%) et bénéfice net de 1,5 milliard (+24%).

Mais des données partielles ont également été fournies concernant la nouvelle entité GE Aerospace.

Sur les trois premiers mois de l'année, ses branches Moteurs et services d'aviation commerciale et Défense et technologies de propulsion "ont tiré la croissance de plus de 10% du chiffre d'affaires, du bénéfice et des liquidités disponibles".

Le chiffre d'affaires a atteint 8,1 milliards de dollars (+15%) et le bénéfice opérationnel 1,5 milliard de dollars (+24%).

La marge opérationnelle s'est également améliorée, passant de 17,7% au premier trimestre 2023 à 19,1% un an plus tard, tout comme les liquidités disponibles qui atteignaient 1,7 milliard au 31 mars, contre 800 millions un an plus tôt.

De ce fait, l'entreprise a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année concernant son bénéfice opérationnel, attendu entre 6,2 et 6,6 milliards de dollars (6 à 6,5 milliards auparavant). Elle table sur un bénéfice net par action de 3,80 à 4,05 dollars.

GE Aerospace a engrangé pour 11 milliards de dollars de commandes, soit un bond de 34% sur un an.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action GE Aerospace progressait de 5,01%.