Gaza: l'organisation humanitaire soutenue par Washington dit que 5 de ses membres ont été tués par le Hamas

De la fumée lors d'une frappe israélienne sur la bande de Gaza, vue depuis la frontière israélienne, le 11 juin 2025 ( AFP / Jack GUEZ )

La Fondation humanitaire de Gaza (GHF), soutenue par Washington et Israël, a affirmé qu'au moins cinq de ses employés palestiniens avaient été tués dans la nuit de mercredi à jeudi dans une attaque du Hamas, après un nouvel épisode meurtrier en marge de ses opérations.

Alors que le territoire palestinien traverse une grave crise humanitaire après 20 mois d'une guerre dévastatrice, déclenchée par l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël, la Défense civile de Gaza a annoncé que les forces israéliennes avaient ouvert le feu mercredi matin sur des personnes allant chercher de l'aide humanitaire, faisant 31 morts et environ 200 blessés.

Quelques heures plus tard, la GHF a dénoncé une "attaque odieuse et délibérée" visant ses activités.

"Cette nuit, vers 22H00 heure de Gaza (19H00 GMT), un bus transportant plus d'une vingtaine de membres de l'équipe de la Fondation humanitaire de Gaza (...) a été violemment attaqué par le Hamas", a déclaré l'organisation dans un communiqué, précisant que les employés présents dans le véhicule étaient tous palestiniens.

"Nous sommes encore en train de faire le point, mais ce que nous savons est terrible: il y a au moins cinq morts, plusieurs blessés, et nous craignons que certains membres de notre équipe aient été pris en otage", a-t-elle déploré.

La GHF est déployée depuis fin mai dans le territoire palestinien, où elle affirme avoir distribué plus d'un million de repas.

- Tirs de drones -

Des Palestiniens rassemblés à un point de distribution d'aide alimentaire dans le camp de réfugiés de Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, le 9 juin 2025 ( AFP / Eyad BABA )

Une série d'événements chaotiques et meurtriers se sont produits ces derniers jours à proximité des sites de l'organisation au financement opaque soutenue par les Etats-Unis et Israël, avec laquelle l'ONU refuse de travailler en raison de préoccupations concernant ses procédés et sa neutralité

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des milliers de Palestiniens s'étaient rassemblés dans l'espoir d'atteindre un centre de distribution de la GHF près du carrefour des Martyrs appelé Netzarim par les Israéliens,

"Des chars israéliens ont tiré à plusieurs reprises, puis vers 05H30 (02H30 GMT), ils ont intensifié leurs tirs et en même temps il y avait des tirs nourris de drones visant les civils", a déclaré à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.

"Nous avons transporté au moins 31 martyrs et environ 200 blessés à la suite de tirs de chars et de drones israéliens sur des milliers de citoyens", a-t-il ajouté.

Compte tenu des restrictions imposées aux médias dans la bande de Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les bilans annoncés par la Défense civile.

- Pression internationale -

Un char israélien à la frontière israélienne avec la bande de Gaza, le 11 juin 2025 ( AFP / Jack GUEZ )

L'armée israélienne a intensifié à la mi-mai son offensive dans la bande de Gaza, dans le but affiché de libérer les derniers otages, prendre le contrôle de l'ensemble du petit territoire coincé entre Israël, l'Egypte et la Méditerranée, et anéantir le Hamas qui y a pris le pouvoir en 2007.

Alors que le gouvernement de Benjamin Netanyahu risquait de chuter, le Parlement a rejeté jeudi matin d'une courte majorité un projet de loi présenté par l'opposition visant à sa dissolution. L'opposition devra désormais attendre six mois pour présenter un nouveau projet, laissant au Premier ministre, à la tête de l'un des plus à droite de l'histoire d'Israël, le champ libre pour poursuivre son offensive.

Il fait cependant face à une pression internationale accrue pour mettre fin à la guerre à Gaza dont la population menacée de famine du fait des restrictions imposées sur l'aide, selon l'ONU.

Disant vouloir "briser le blocus israélien", 12 militants français, allemand, brésilien, turc, suédois, espagnol et néerlandais, dont la Suédoise Greta Thunberg, étaient partis d'Italie le 1er juin à bord d'un voilier mais le bateau de "la Flottille pour la liberté" a été intercepté lundi matin par la marine israélienne à environ 185 kilomètres à l'ouest de la côte de Gaza.

Les quatre militants français pro-palestiniens encore retenus en Israël, dont l'eurodéputée de gauche radicale Rima Hassan - brièvement placée à l'isolement selon une ONG - devaient être expulsés jeudi soir et vendredi, selon la diplomatie française

Présente sur le bateau, Greta Thunberg a déjà été expulsée vers la Suède.

Quatre autres militants -- une Allemande, un Turc, un Néerlandais et un Brésilien -- restent maintenus dans un centre de détention à Ramla, ville à proximité de l'aéroport international Ben Gourion près de Tel-Aviv, a indiqué mercredi l'ONG israélienne Adalah.

Un véhicule blindé de l'armée israélienne dans le sud d'Israël le long de la frontière avec la bande de Gaza, le 11 juin 2025 ( AFP / Jack GUEZ )

La guerre a été déclenchée par l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël, qui a entraîné la mort de 1.219 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles.

Sur les 251 personnes alors enlevées, 54 restent retenues à Gaza, dont au moins 32 sont mortes, selon les autorités israéliennes.

Plus de 55.104 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués dans l'offensive israélienne de représailles à Gaza, selon des données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.