Gaz : pourquoi les tarifs explosent ?

Les tarifs réglementés du gaz vont augmenter de près de 10% en juillet, à cause notamment de la hausse des cours mondiaux.

(Illustration) ( AFP / ERIC PIERMONT )

C'est une mauvaise nouvelle pour les consommateurs : le tarif réglementé de vente (TRV) du gaz naturel vendu par Engie va augmenter fortement de près de 10% au 1er juillet , a annoncé vendredi 25 juin la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

"Les TRV d'Engie augmentent de 9,96% HT au 1er juillet 2021. Cette forte hausse est due principalement (pour 7,8%) à la hausse des prix du gaz sur le marché mondial liée à la reprise économique", explique le régulateur dans un communiqué.

Stocks en baisse

A cause d'un hiver 2020-2021 assez froid et plus long que d'habitude. la consommation des cinq premiers mois de l'année a été 15 % supérieure à celle de 2020 en France, selon GRTgaz, rapportent Les Echos . Pour répondre à la demande de chauffage, il a donc fallu tirer sur les stocks souterrains européens : 720 térawattheures, un record, explique Gas Infrastructure Europe, un record. Il faut aujourd'hui les remplir pour préparer l'hiver prochain, ce qui soutient la demande, précise le quotidien économique.

La consommation est par ailleurs toujours très importante en Asie, ce qui s'explique par la reprise économique post-Covid. "Selon nos statistiques, la Chine est devenue ce mois-ci le premier importateur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL), devant le Japon", explique aux Echos Tom Marzec-Manser, analyste chez ICIS. Ce qui fait monter les prix.

La demande est forte aussi au Brésil. "Et pour ne rien arranger, un incendie a forcé le norvégien Equinor à arrêter son unité de production de GNL au nord du cercle polaire", ajoutent Les Echos.

Quand la géopolitique s'en mêle

Tout ceci explique le bas niveau des stocks. Un problème qui serait en temps normal résolu par la Russie, qui fournit plus du tiers de la consommation européenne, qui aurait augmenté ses exportations pour répondre à la demande.

Alors que son chantier de gazoduc Nord Stream 2, qui reliera la Russie à l'Allemagne en passant sous la mer Baltique, a été retardé par les sanctions américaines contre Moscou, le géant russe du gaz Gazprom a décidé de limiter les flux de ses autres pipelines vers l'Union européenne , qui passent par l'Ukraine, pour s'assurer une bonne position une fois que Nord Stream 2 sera lancé.

"La stratégie de Gazprom est de limiter les volumes d'exportation aujourd'hui afin d'arriver en position de force lors de l'ouverture de Nord Stream 2 en fin d'année et de bénéficier pleinement de la demande et des prix", analyse Marc-Antoine Eyl-Mazzega, directeur du centre énergie et climat de l'Ifri.

Le rôle de la politique économique environnementale de la France

L'autre gros facteur est la hausse du coût des certificats d'économie d'énergie (CEE) , un dispositif qui oblige les fournisseurs de gaz ou d'électricité à financer des économies d'énergie. Le gouvernement a récemment revu à la hausse les objectifs d'économie d'énergie fixés dans le cadre de ces dispositifs pour la période 2022-2025, ainsi que la part destinée aux plus précaires.

La forte hausse des tarifs réglementés annoncée pour juillet fait toutefois suite à une période de baisse durant la crise. Au final, ils n'ont augmenté que de 1,1% depuis le 1er janvier 2019, indique la CRE.