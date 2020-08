Gaz, électricité, allocation de rentrée scolaire... Ce qui change au 1er août

Dans plusieurs secteurs, l'addition va être plus lourde pour les Français. (illustration) © Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Comme souvent au début du mois, des réformes ont des conséquences positives ou négatives sur le portefeuille et le pouvoir d'achat des Français. À l'occasion du 1er août 2020, ces évolutions concernent par exemple le prix du gaz et de l'électricité, mais aussi une évolution de l'activité partielle ou des conditions assouplies pour l'allocation chômage. D'autres évolutions suivront aussi dans les prochains jours, concernant la prime à la conversion ou l'allocation de rentrée scolaire, détaille Le Parisien. Liste non exhaustive.

Le prix du gaz et de l'électricité

Les tarifs réglementés de vente du gaz, appliqués par Engie à des millions de foyers français, augmentent 1,3 % au 1er août. « Cette augmentation est de 0,3 % pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 0,7 % pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 1,4 % pour les foyers qui se chauffent au gaz », précise la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Elle souligne par ailleurs que ces tarifs ont baissé en tout de 24,5 % depuis le 1er janvier 2019.

Depuis cet été et jusqu'à fin février 2021, les tarifs réglementés du gaz font l'objet d'un mécanisme de lissage mis en place par le gouvernement. La baisse du tarif au 1er juillet a ainsi été volontairement limitée, afin de pouvoir

