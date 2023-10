Gattuso : « Quand on voit qu’on parle de guerre tous les jours… »

Tiens, un Italien romantique.

Tout sourire et détendu après la victoire de ses troupes face à l’AEK Athènes jeudi (3-1), Gennaro Gattuso est revenu sur la soirée de l’OM, marquée par les célébrations autour de l’amitié entre les ultras des deux camps. « On va dire que je fais le saint ou l’ange, mais je pense que ce sont des images qu’on devrait voir plus souvent, ce genre de beaux gestes. Quand on voit qu’on parle de guerre tous les jours depuis deux ans, de choses dures… Ces jumelages entre les clubs devraient être plus fréquents, ils apportent de l’enthousiasme dans le football, apprécie le champion du monde 2006, emballé par l’ambiance mise par les 65 092 spectateurs, J’ai dit aux joueurs d’être fiers : ce soir c’était un record pour le club en Ligue Europa, je l’ai répété. C’est une fierté, quelque chose de grand. » …

AHD, au Vélodrome pour SOFOOT.com