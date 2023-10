Gattuso : « On peut boire un peu de vin et manger du saucisson »

A deux doigts d’ouvrir son caffè .

A l’aube de retrouver le championnat et la Ligue 1, Gennaro Gattuso est apparu détendu en conférence de presse ce jeudi. Conscient du travail à effectuer à Marseille, l’Italien a souligné l’importance de la mentalité de ses joueurs lors des trois rencontres jouées avant la trêve, sans véritables repères collectifs, tout en soulignant les axes d’amélioration : « Quand je suis arrivé, on savait qu’on aurait 3 matches difficiles. Je tiens à remercier les joueurs. Je suis assez fort pour installer un climat familial. On doit s’améliorer sur la mentalité, les qualités physiques et le jeu » . S’il s’attend face à Nice à « un match similaire à celui de Brighton », il compte bien aller sur la Côte d’Azur plein d’ambitions : « Il faut prendre des points là-bas, avec respect, mentalité et surtout sans peur. »…

JF pour SOFOOT.com