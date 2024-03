Gasset a demandé à Deschamps s’il pouvait lui « prêter quelques latéraux »

La casse, ça agace.

Les Bleus se sont imposés sans briller face au Chili (3-2) ce mardi à quelques mois de l’Euro 2024. Une rencontre à laquelle n’aura pas participé très longtemps Jonathan Clauss, titulaire au Vélodrome, mais contraint de sortir sur blessure après dix minutes de jeu. Tout cela sous les yeux du staff et des dirigeants marseillais, qui pouvaient tirer la tronche, l’OM devant déjà faire face à une hécatombe. « J’ai croisé Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant, a expliqué Didier Deschamps après la rencontre. Il me demandait si je pouvais lui prêter quelques latéraux, mais je n’en ai pas beaucoup moi non plus. » …

