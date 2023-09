information fournie par So Foot • 11/09/2023 à 20:21

Gareth Southgate : « Je soutenais l’Écosse en 1978 »

La Gareth avant la gifle ?

À quelques heures du 116 e duel entre l’Écosse et l’Angleterre, qui se disputera ce mardi à Glasgow, Gareth Southgate est revenu sur cette affiche en conférence de presse. Son premier souvenir ? « Celui de quelques-uns de vos camarades qui ont coupé les poteaux de but à Wembley », glisse-t-il à un journaliste écossais, évoquant au passage le succès de la Tartan Army , 2-1, sur la pelouse londonienne en 1977. Le sélectionneur des Three Lions se laisse même aller à une confidence pour le moins étonnante : « C’est horrible ce que je vais dire ici avant le match de demain, mais je supportais l’Écosse en 1978, parce qu’évidemment nous ne nous étions pas qualifiés. (L’Angleterre n’a pas disputé le Mondial 1978, au contraire de l’Écosse, NDLR.) »

