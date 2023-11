Gareth Southgate dénonce des buts sans « saveur » avec le VAR

Autant dire que Southgate ne Gareth pas le VAR dans le sens du poil.

Expédiée la liste des 23 anglais qui défieront Malte et la Géorgie, Gareth Southgate est revenu sur l’interminable rencontre disputée lundi par Tottenham et Chelsea (1-4) : « Je me suis ennuyé en regardant le match. J’étais au stade et ça n’en finissait pas de s’arrêter. Alors, sans même penser aux joueurs, qu’en est-il des supporters ? » Le sélectionneur des Three Lions fait référence aux nombreux appels au VAR ayant haché cette partie : Le revers de la médaille, c’est que je pense que toutes les décisions prises ont été bonnes à la fin , poursuit ensuite Southgate. Si c’est le but du jeu, alors d’accord, mais cela enlève toute sa saveur aux buts. Et je pense que le temps effectif de jeu a été incroyablement bas, même si nous avons eu 21 minutes de temps additionnel. » …

FP pour SOFOOT.com