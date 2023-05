information fournie par So Foot • 28/05/2023 à 10:29

Galtier : « Une saison catastrophique au PSG, c’est quand on n’est pas champion »

Mauricio Pochettino appréciera.

Désormais double champion de France en tant qu’entraîneur, Christophe Galtier a parlé de son futur en conférence de presse après le nul face à Strasbourg ce samedi soir (1-1). Sera-t-il sur le banc rouge et bleu à la reprise ? Pour lui pas de doute : « Oui, oui, je le mérite. […] J ‘estime personnellement que je mérite de continuer. » L’ancien technicien lillois prend ensuite le temps d’expliquer pourquoi : « Parce que je me suis donné à fond dans cette saison, avec beaucoup d’énergie, j’ai su maintenir le cap dans les moments très, très difficiles, vous ne m’avez pas épargné, nous sommes champions de France, nous avons gagné le Trophée des champions. Une saison catastrophique au PSG, c’est quand on n’est pas champions. » …

FP pour SOFOOT.com