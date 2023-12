Galtier, sur des braises

Christophe Galtier doit être jugé le 15 décembre à Nice pour discrimination et harcèlement moral. L’Équipe révèle ce mardi une partie du dossier à charge contre lui, notamment des dépositions de son staff qui donnent une autre importance et un autre relief à une affaire qui avait secoué le foot français la saison dernière.

Que faut-il retenir du prolongement donné à l’affaire Galtier par L’Équipe ce mardi ? Premier point, Christophe Galtier nie en bloc. Tout. Y compris d’éventuelles maladresses. Ses avocats M e Olivier Martin et M e Sébastien Schapira ont une fois de plus relayé sa ligne de défense auprès du quotidien sportif : « Il attend enfin ce débat public et contradictoire où il démontrera qu’il n’a évidemment jamais discriminé ou harcelé quiconque. Tout son parcours professionnel, sa réputation témoignent de sa personnalité irréprochable ». Les accusations de racisme et d’islamophobie qui étaient retombées sur l’ancien coach niçois, désormais aux commandes d’Al-Duhail au Qatar, avaient surpris au regard du personnage et de sa réputation. Beaucoup avaient voulu l’inscrire dans un simple règlement compte avec Julien Fournier, ancien directeur du football de l’OGC Nice. Dès septembre 2022, dans L’After Foot (RMC), ce dernier avait laissé filtré le doute (« Très honnêtement, si j’explique les vraies raisons pour lesquelles, Christophe et moi, on s’est disputés – parce que c’est vraiment le mot – Christophe ne rentrera plus dans un vestiaire ni en France, ni en Europe »), avant que la fuite d’un long mail interne d’Ineos ne précise les contours du conflit entre les deux hommes (trop de « noirs et d’arabes » dans l’équipe, qui ne représenteraient pas suffisamment la ville et son identité politique, selon les propos prêtés à l’ancien champion de Ligue 1 avec le LOSC).

L’obsession de l’islam

Depuis, une enquête a été ouverte. Et d’autres polémiques ou problématiques (violences dans les stades, cris de singe, homophobies, etc.) avaient pris le relais dans l’actualité. Mais le procès approche et donc les auditions de certains membres du staff et joueurs de l’époque ont également trouvé écho dans la presse. Le contenu de ce qui a été rendu public renforce le sentiment de malaise, pas des moindres au regard des personnalités concernées, mais l’inscrit finalement terriblement dans le contexte politique du moment en France, avec l’éternel débat sur la place lé

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com