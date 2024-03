Galeries Lafayette: probable feu vert à la sauvegarde des magasins d'Ohayon, selon la CFDT

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Le plan de sauvegarde des 26 magasins Galeries Lafayette détenus par Michel Ohayon, qui emploient un millier de salariés, est sur le point d'être validé par le tribunal de commerce de Bordeaux, a-t-on appris mercredi de source syndicale.

"L'huissier nous a dit que ce n'était pas finalisé, avec deux, trois modifications à faire. J'ai demandé s'il y avait de grosses modifications. On m'a répondu que non. (...) Pour moi, ce plan va être validé. On continue comme avant, avec les mêmes promesses qu'en 2018, on verra si elles sont tenues", a expliqué devant la presse la représentante CFDT Véronique Guichenay.

D'après elle, la décision officielle sera communiquée jeudi.

Le tribunal devait initialement rendre sa décision ce mercredi, avant de la reporter.

Selon l'avocat des salariés Stéphane Kadri, le plan présenté au tribunal prévoit l'abandon par les Galeries Lafayette, auquel Michel Ohayon avait racheté ces enseignes en 2018 et 2021, de 70% de leurs créances, une révision du taux de commissionnement dans deux ans et une prévision de croissance ramenée de 11% à 4%.

Ce plan a été accepté par l'ensemble des créanciers, dont le groupe Galeries Lafayette, et des mandataires, selon la même source.

"Je suis sceptique. Est-ce qu'on sera encore là dans dix ans? C'est l'inquiétude des salariés. On part à perte, avec des salariés épuisés", a commenté Mme Guichenay.

Les 26 magasins concernés emploient environ 1.000 salariés à Agen, Amiens, Angoulême, Bayonne, Beauvais, Belfort, Besançon, Caen, Cannes, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Dax, La Roche-sur-Yon, La Rochelle, Libourne, Lorient, Montauban, Niort, Rouen, Saintes, Tarbes et Toulon, ainsi qu'à Tours, Pau, Rosny-sous-Bois et dans un "outlet" à Coquelles près de Calais.

Michel Ohayon a racheté de nombreuses enseignes de textile ces dernières années, dont Camaïeu, liquidée en septembre 2022. L'homme d'affaires, en proie à de grosses difficultés financières, a dû céder ensuite Go Sport et Gap France.

Les Galeries Lafayette exploitent en propre 19 magasins en France dont le siège historique du boulevard Haussmann à Paris. Outre les 26 magasins de Michel Ohayon, 13 autres sont exploités par la Société des Grands Magasins ou des entrepreneurs locaux.

Début mars, le tribunal de commerce de Bordeaux avait validé le plan de redressement des trois hôtels de luxe détenus par l'homme d'affaires bordelais.

Sa holding reste en revanche placée en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce a prolongé en février, pour la deuxième fois, sa période d'observation pour une durée de six mois.