Galeries Lafayette: plan de continuation validé pour les magasins de Michel Ohayon

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Le tribunal de commerce de Bordeaux a validé jeudi le plan de continuation d'activité présenté par l'homme d'affaires Michel Ohayon pour les 26 magasins qu'il détient en province, a-t-on appris auprès du greffe.

Ces magasins sont situés dans des villes moyennes et emploient un millier de salariés. L'homologation du plan les fait sortir de la procédure de sauvegarde dans laquelle ils avaient été placés il y a un an, parmi d'autres enseignes de Michel Ohayon en difficulté et vendues depuis (Go Sport, Gap).

Le greffe a confirmé la teneur de la décision du tribunal mais les jugements qu'il a rendus pour les trois sociétés concernées par la procédure de sauvegarde n'étaient pas encore disponibles jeudi après-midi.

L'issue ne faisait guère de doute depuis que le groupe Galeries Lafayette, principal créancier de Michel Ohayon dans ce dossier, avait donné son accord au plan de continuation le mois dernier à l'audience. L'homme d'affaires avait racheté les magasins en 2018 et 2021.

L'intersyndicale représentant les salariés s'était prononcée contre une première version du plan, expliquant n'avoir plus confiance en Michel Ohayon, et des élues du syndicat CFDT ont accueilli la décision du tribunal avec scepticisme.

"On s'inquiète pour la pérennité de notre entreprise (...) Notre crainte, c'est de finir comme Camaïeu", a déclaré Muriel Scanzi, salariée du magasin de Bayonne. L'enseigne de textile du Nord a été liquidée en septembre 2022 après avoir été reprise par Michel Ohayon.

"On ne croit plus rien, on nous promet des choses depuis 2018, on ne voit rien venir (...) Est-ce qu'on sera encore là dans 10 ans ? C'est l'inquiétude des salariés", a dit sa collègue syndicaliste de Dax, Véronique Guichenay.