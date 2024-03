Galatasaray s’impose à Beşiktaş et conforte sa place de leader

Istanbul est rouge et orange.

Il ne fallait pas arriver en retard ce dimanche au Tüpraş Stadyumu, antre de Beşiktaş. Après seulement deux minutes de jeu, les Aigles noirs ont encaissé l’ouverture du score à domicile face au rival Galatasaray dans le derby stambouliote. Sur un corner et sous la pression de Mauro Icardi, Al-Musrati a trompé son propre gardien d’une tête tout de même bien placée. Ensuite ? Plus aucun but, mais du spectacle et de l’affrontement dans un stade chauffé à blanc. Omar Colley a d’ailleurs été expulsé en toute fin de rencontre, réduisant à néant tout espoir d’égalisation de Beşiktaş.…

EL pour SOFOOT.com