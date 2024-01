Gaëtan Courtet pose ses bagages à Dunkerque

À 34 ans, Gaëtan Courtet part en mission à Dunkerque.

Engagé dans la course pour le maintien en Ligue 2, l’USL Dunkerque s’offre les services de Gaëtan Courtet en provenance de Guingamp. L’attaquant, passé entre autres par Reims, Auxerre et Ajaccio, a signé pour six mois avec l’avant-dernier de Ligue 2. Dans le communiqué annonçant son arrivée, le nouvel arrivant annonce la couleur, tout en originalité : « Mon premier rôle est de marquer des buts, c’est clairement ce qui me rend heureux. Je veux pouvoir faire gagner mon équipe. » …

