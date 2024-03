Fulham : un salon VIP avec piscine, restaurant étoilé et terrasse débarque à Craven Cottage

Au moins un domaine où l’ESTAC est précurseur.

Pourtant vu comme un club traditionnel et proche d’un football dont s’éloigne de plus en plus la Premier League, Fulham va céder aux sirènes des salons VIP. D’après The Athletic , son enceinte de Craven Cottage va se doter d’une piscine à ciel ouvert et d’un restaurant étoilé avec terrasse au sommet de sa Riverside Stand . Les plus fortunés auront ainsi une vue imprenable sur la Tamise, en plus d’assister aux matchs des Cottagers . Une petite révolution pour ce stade créé en 1896, où les sièges en bois et les pylônes obstruant la vue nous rappelaient les bons souvenirs d’un foot populaire et accessible.…

VD pour SOFOOT.com