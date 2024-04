Fret aérien: CMA CGM s'apprête à ouvrir une ligne transpacifique et prévoit de tripler sa flotte d'ici 2027

( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Le groupe CMA CGM poursuit l'expansion des activités de sa filiale de fret aérien CMA CGM Air Cargo (CCAC) et annonce mardi ouvrir dès l'été 2024 une ligne transpacifique reliant l'Asie à l'Amérique du Nord et augmenter sensiblement sa flotte.

L'ouverture de cette ligne "marque un tournant dans l'histoire de la compagnie" et "s’inscrit dans l’ambition du groupe CMA CGM d’offrir une palette de solutions à ses clients", se réjouit Damien Mazaudier, directeur général de CCAC, dans le communiqué de l'entreprise.

L'expansion des activités de CCAC se traduit également par l'acquisition de nouveaux appareils: deux Boeing B777-200F seront réceptionnés cette année par l'entreprise, un troisième est attendu pour 2025, et huit Airbus A350F seront livrés entre 2026 et 2027, annonce le groupe.

Lancée il y a trois ans, CCAC dispose actuellement de cinq avions (deux Boeing B777F et trois Airbus A330F), et devrait donc avoir plus que triplé sa flotte d'ici à 2027.

Le premier des deux Boeing livrés cette année (en juin) "desservira les aéroports de Hong Kong, Chicago et Séoul", tandis que le second sera livré au dernier trimestre 2024 et "reliera la Chine continentale à l'Amérique du Nord", détaille le communiqué.

Pour effectuer ces vols, CMA CGM Air Cargo a noué un partenariat avec la société Atlas Air. En début d'année, CCAC avait mis fin, à l'amiable, à son partenariat avec Air France-KLM, sur fond de réticences des autorités américaines à autoriser CCAC à intégrer l'alliance transatlantique Air France-KLM - Delta - Virgin Atlantic.