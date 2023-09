Frédéric Guilbert apporte son soutien à Alexis Beka Beka

Alors qu’un drame a été évité pour le joueur niçois Alexis Beka Beka ce vendredi, le Strasbourgeois Frédéric Guilbert s’est montré très ému en apprenant la tentative de suicide du milieu de terrain de 22 ans. Les deux joueurs se sont potentiellement croisés au SM Caen il y a quelques années (Beka Beka était en équipes de jeunes quand Guilbert évoluait avec l’équipe première) et le défenseur a apporté son soutien à son confrère dans l’après-midi, à travers un long message publié sur son compte Twitter : « Je suis vraiment attristé d’apprendre qu’un jeune footballeur a voulu mettre fin à ses jours. La santé mentale est un sujet crucial et il est important de soutenir ceux qui en ont besoin. Nous devons tous être attentifs et bienveillants envers les autres. Gagner “beaucoup” d’argent, être populaire n’est pas signe de bonheur ultime. Derrière chaque joueur ce cache un homme avec ses forces et ses faiblesse. J’espère sincèrement qu’il pourra trouver l’aide et le soutien dont il a besoin pour surmonter cette épreuve. »

ARL pour SOFOOT.com