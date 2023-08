Frédéric Bompard : « Ça fait deux mois et demi que je n'ai pas échangé avec mon président »

Ça repart fort à Nîmes.

À la veille du premier match de la saison du Nîmes Olympique face à Martigues, l’entraîneur Frédéric Bompard s’est présenté en conférence de presse. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a sorti le lance-flammes. À l’extrême opposé de la langue de bois, le technicien n’a pas hésité à s’exprimer sur les difficultés internes du club. « L’objectif de la saison ? Je ne le connais pas. Comme on ne m’en a pas donné, je m’en suis fixé un. Pour moi, c’est se maintenir le plus vite possible parce que dans un championnat avec six descentes, attention… Moi, le président, cela fait deux mois et demi que je ne l’ai pas vu et que je n’ai pas échangé avec lui donc on verra quand il rentrera » , a-t-il notamment lâché.…

AL pour SOFOOT.com