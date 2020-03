Fred Eboko : « L'Afrique a gardé la mémoire d'Ebola »

Qu'il s'agisse d'interdire les voyages et les rassemblements de masse ainsi que de fermer les écoles, les gouvernements africains adoptent de plus en plus des mesures radicales dans le but de freiner la propagation du nouveau coronavirus, le Covid-19. Ces mesures d'urgence interviennent alors que le nombre d'infections enregistrées ces derniers jours à travers le continent augmente de manière exponentielle. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général éthiopien de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a déclaré mercredi que le nombre de cas sur le continent était probablement plus élevé et a exhorté les pays africains à « se réveiller » face à la menace croissante. « Le meilleur conseil pour l'Afrique est de se préparer au pire et de se préparer aujourd'hui », a-t-il déclaré. Dans l'entretien qu'il a accordé au Point Afrique, Fred Eboko**, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement et spécialiste des politiques publiques de santé en Afrique depuis vingt ans, propose une analyse fouillée de la situation qui permet de mieux comprendre comment, dans le contexte actuel, l'Afrique a des faiblesses, mais aussi des points forts.Lire aussi Coronavirus : pourquoi l'Afrique doit se préparer au pireLe Point Afrique : L'OMS table sur une aggravation de la situation sur le continent africain. La catastrophe annoncée peut-elle être encore évitée ?Fred Eboko : L'OMS est peut-être en train d'anticiper par...