Fraude fiscale : la manne de l'intelligence artificielle

La lutte contre la fraude fiscale est bien engagée et le gouvernement a de bons chiffres à présenter lundi 17 février, lorsque le bilan 2019 sera présenté par le Premier ministre. Mais déjà, un chiffre peut être relevé : selon la radio RTL, les sommes recouvrées grâce au « datamining », une intelligence artificielle qui permet de croiser les données, ont explosé.Lire aussi Impôt à la source : l'acte II de Gérald DarmaninEn effet, le fisc a pu encaisser 785 millions d'euros de droits et pénalités à l'issue de contrôles effectués avec cet outil. L'intelligence artificielle a permis d'instruire 100 000 dossiers l'an passé contre quelques centaines il y a encore quatre ans. En 2018, « seulement » 342 millions d'euros avaient été recouvrés de cette manière.Lire aussi La Suisse livre à la France 40 000 fraudeursRecouper les déclarations de revenusRTL explique qu'avec le datamining, le risque de fraudes est réduit, car tout est passé au crible, notamment dans les entreprises, pour détecter des chiffres d'affaires minorés ou des charges fictives dont le but est de faire baisser les impôts. Du côté des particuliers, le fisc peut ainsi détecter une déclaration de revenus qui ne semble pas juste alors que la personne vient d'acquérir des biens immobiliers.Le recours à cette technologie a été renforcé avec la loi de lutte contre la fraude fiscale d'octobre 2018, qui a mis en place une police fiscale et assoupli le...